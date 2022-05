Das jüngste Update der Narrative Design-Lösung des Unternehmens unterstützt Studios bei der Rationalisierung, Skalierung und Integration des narrativen Designs in die Spielentwicklung, um die Produktionsabläufe zu verkürzen.

Celtx, ein führender Entwickler von Medienproduktionssoftware, hat heute die Veröffentlichung von Celtx Gem bekannt gegeben. Celtx Gem ist die neueste Version des narrativen Design-Tools für Videospielstudios, das Storytelling in die Produktionspipelines integriert. Celtx Gem basiert auf einem völlig neuen, speziell entwickelten Technologiepaket, mit dem Entwickler von Videospielen umfangreiche, knotenbasierte Erzählstrukturen erstellen, um mit der Nachfrage der Verbraucher nach immersiverem Storytelling und fesselnden Erlebnissen Schritt zu halten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005309/de/

Media production software developer Celtx introduced Celtx Gem, the latest version of its narrative design tool for video game studios. Celtx Gem offers video game developers the ability to architect expansive node-based narrative structures to keep pace with consumers' demand for more immersive storytelling and engaging experiences. (Graphic: Business Wire)