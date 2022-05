Warnung vor Kupferdefizit: So einen Kupfermarkt haben Sie noch nie gesehen...

Anzeige / Werbung

Die Lage am Kupfermarkt ist absolut explosiv! Kupfer-Minen können sich ihre Kunden aussuchen. Wann hat es das je am Rohstoffmarkt gegeben?

Liebe Leserinnen und Leser,

im Untergrund von Chile schlummern Unmengen von Bodenschätzen. Diesen Reichtum verdankt das Land seiner besonderen geologischen Situation auf einer aktiven Plattengrenze. Weil sich entlang der Pazifikküste eine ozeanische Platte unter den Kontinent schiebt, dringt auch immer etwas Wasser in den Untergrund.

Die Verbindung von Wasser, Magma und hohen Temperaturen in der Tiefe erzeugt heiße mineralreiche Lösungen, die zirkulieren und wieder aufsteigen. Die Lösungen durchtränken die höher gelegenen Gesteinspartien des Festlands, wo sich die wertvolle Fracht in feinsten Poren und Hohlräumen absetzt. So kamen im Laufe der Erdgeschichte Unmengen für die moderne Industrie wichtige Metalle wie Kupfer, Molybdän, Antimon, aber auch Gold und Silber sowie Seltene Erden zur Erdoberfläche.

Chile ist deshalb zum Beispiel Weltmarktführer für Kupfer. Es deckt fast 40 Prozent des globalen Bedarfs für das Metall ab. Der größte Teil wird in Nordchile gewonnen - in der Mine von Chuquicamata in der Atacama-Wüste, dem größten Kupfer-Tagebau der Welt.

Wenn man Experten glauben schenken darf, dass das Zeitalter der fossilen Brennstoffe durch das Zeitalter der Elektromobilität und Energiegewinnung aus alternativen Energien abgelöst wird, dann wird Chile zukünftig so etwas wie das Saudi-Arabien des Kupfers.

Wir stellen Ihnen heute mit Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) ein Junior-Explorationsunternehmen, welches sich auf den Aufbau eines erstklassigen Mineralienportfolios in Chile konzentriert.

Anfang dieses Monats präsentierte das Unternehmen das Ergebnis des ersten 4.075 Meter langen Reverse-Circulation (RC)-Bohrprogramms auf dem Eisen-Oxid-Kupfer-Gold (IOCG)-Projekt Margarita.

Bohrloch 13 durchschnitt 90 Meter mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold. Dieses Loch wurde im nördlich-zentralen Teil des Projekts gebohrt (siehe Abbildung unten).

Shawn Wallace, Exekutiv Chairman, kommentiert das Ergebnis wie folgt:

"Diese Kupfer- und Goldentdeckungsbohrung ist ein bemerkenswerter Erfolg für Torq. Nachdem wir das Projekt Margarita erst vor einem Jahr erworben hatten, war unser Team in der Lage, das Potenzial für eine völlig neue IOCG-Lagerstätte in Chile mit seinem ersten 13-Loch-Bohrprogramm auf einem Projekt zu entdecken, auf dem noch nie zuvor gebohrt worden war. Wir sind unglaublich beeindruckt von der Arbeit unseres technischen Teams und seiner Fähigkeit, schnell und methodisch vorzugehen, indem es die Chance bei Margarita in einem frühen Stadium erkannte und dann die Art von Ergebnissen lieferte, die alle Explorationsunternehmen anstreben.

Auch der Chefgeologe (Chief Geological Officer ) Michael Henrichsen, äußerte sich zu diesem überragenden Ergbniss :

"Im ersten modernen Bohrprogramm auf dem Margarita-Projekt hat das Unternehmen das wahre Potenzial des Konzessionsgebiets mit einer bedeutenden Entdeckung demonstriert. Die Mineralisierung weist eine klare Signatur über eine Streichenlänge von 1 km auf, und wir glauben, dass das Projekt ein erhebliches Potenzial für einen beträchtlichen mineralisierten Körper hat. Wir freuen uns sehr auf die zweite Bohrphase in diesem Sommer, wenn wir darauf abzielen, eine IOCG-Lagerstätte von Weltklasse zu skizzieren."

Eine Zusammenfassung der Bohrergebnisse und die gesamten News erhalten sie hier

Das Team von Torq Resources ist eines der besten der Welt!

Executive Chairman, Shawn Wallace, ist ein Veteran der Bergbauindustrie mit über drei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Buckel.

Er verfügt über praktische Erfahrung in allen Aspekten des Lebenszyklus der Bergbauindustrie. Alles von der Projektexploration und -verwaltung bis hin zur Geldbeschaffung und Verhandlung von Fusionen und Übernahmen.

Shawn war Mitbegründer von Cayden Resources, das von Agnico Eagle Mines für über 180 Millionen US-Dollar übernommen wurde

Ivan Bebek, Mitbegründer und Shareholder von Torq, war der andere Mitbegründer von Cayden Resources.

Sie waren auch Mitbegründer von Galiano Gold (ursprünglich Keegan Resources), einem Junior, der bis zum Produzenten Aufstieg und auf dem Weg dorthin über 10-fache Renditen an die Aktionäre geliefert hat.

Ivan ist ein bekannter Name in der Junior-Bergbaubranche. Er hat mehr als zwanzig Jahre auf der Seite der Finanzierung, Akquisition und Auslandsverhandlungen verbracht.

Sie holten Präsident & CEO Michael Kosowan zur Führung von Torq, weil sie wissen, wie wichtig es ist, Chancen zuerst zu erkennen und sie schnell umzusetzen.

Michael wurde von einer Legende der Branche betreut… Rick Rule , einer der erfolgreichsten Ressourcenfinanzierer der Welt.

Michael hat sowohl einen technischen als auch einen finanziellen Hintergrund, der ihm einzigartige Einblicke in die Bergbauindustrie verschafft.

Am wichtigsten für Sie als Anleger ist…

Dieses Team hat dies schon einmal getan, und sie haben es gemeinsam getan.

Ihr jüngster Erfolg bestand darin, Goldanlagen mit hohem Potenzial unter dem Dach von Auryn Resources zu sammeln

Sie entwickeln die Vermögenswerte, um ihr Potenzial zu zeigen, stellten dann solide Managementteams ein und gliedern die Vermögenswerte in neue Unternehmen aus.

Auryn-Aktionäre, die im Herbst 2020 Auryn Aktien hielten,fanden kurz darauf drei neue Aktien in ihrem Depot:

Coppernico Metals, Tier One Silver und Fury Gold Mines

Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) hat keine Schulden aber über 6 Millionen US-Dollar auf der Bank

Mit dieser Kriegskasse jagt das Managementteam nach den besten Kupfer-Gold-Mineralvorkommen in Chile.

Warum Chile?

Denn dort befinden sich die größten Kupferminen der Welt. Und wo sich über ein Viertel der weltweiten Kupferreserven befinden.

Und sie haben gerade mit den ersten Bohrergebnissen, vom Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile, für anständig Furore gesorgt.

Bis zur Übernahme von Torq war Margarita ist ein vernachlässigtes Projekt - einst im Besitz eines Milliardärs und wurde dann vergessen. Es wurde jahrelang unberührt gelassen, wobei nur minimale Explorationsarbeiten durchgeführt wurden.

Aber wie die Bilder oben zeigen …

Es gibt viele sichtbare Kupferoxidmineralisierungen an der Oberfläche, was auf ein ernsthaftes Potenzial für einen viel lukrativeren Fund unter der Oberfläche hindeutet - die Kupfersulfidquelle.

Torq muss im Rahmen seiner Optionsvereinbarung in den nächsten Monaten etwas mehr als 1 Million US-Dollar für die Erkundung von Margarita ausgeben.

Glücklicherweise bedeuten ihr gesundes Bankkonto und die niedrige Burn-Rate, dass die Gefahr, dass dem Unternehmen das Geld ausgeht, gering ist.

Und mit dem Netzwerk, das das Managementteam hat, einschließlich Michaels umfangreicher Gruppe von Verträgen durch Sprott und Ivans und Shawns Verbindungen …

Sie haben eine sehr loyale Investorenbasis, die sie engagieren können, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mehr Geld zu sammeln.

COVID-19 verzögerte die weiteren Akquisitionspläne von Torq und zwang sie, Außendienstmitarbeiter zurückzurufen und Besuche vor Ort zu verschieben.

Da die Covid-19-Pandemie nun wohl vorbei ist und das Coronavirus eine epidemiologische Krankheit bleiben wird, wurden die Akquisitionspläne wieder aus der Schublade geholt und jüngst wurde das Margarita-Projekt um zusätzliche 200 Hektar am nördlichen Rand erweitert!

Das Team überwacht immer noch ein kleines Portfolio erstklassiger Vermögenswerte und ist bereit, die besten und vielversprechendsten Projekte zu kaufen.

Explorationsteam mit 100 Jahren Erfahrung

Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) hat ein Explorationsteam an Bord geholt, das die Region kennt. Das engagierte Führungsteam verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der chilenischen Bergbauindustrie.

Waldo Cuadra, Javier Rojas, Piotr Palaczek und Luciano Bocanegra haben in Chile alles gesehen. Sie haben Verbindungen innerhalb der Explorations-, Projektentwicklungs- und Regierungswelt.

Dies verbessert ihren Zugang zum Projektablauf erheblich und erleichtert den Prozess, wann immer sie den Abzug für eine neue Akquisition betätigen.

Darüber hinaus wird das chilenische Explorationsteam von Michael Henrichsen, dem Chefgeologen des Unternehmens, geleitet. Er war früher Strukturgeologe bei Newmont, dem größten Goldunternehmen der Welt, und hat zur Entdeckung zahlreicher Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen weltweit beigetragen.

Unser Fazit

Die Aktie von Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV ist ein Pulverfass



In dieser Situation ist das Margerita-Kupfer-Projekt von Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) ein ungeheurer Schatz, den Sie im Moment bei 0,48 € je Aktie für die lachhafte Summe von 41 Mio. € haben können!

Das Managementteam hinter Torq weiß, wie ein hochwertiges Tier-One-Mining-Projekt aussieht. Schließlich haben sie tatsächlich Junior-Unternehmen in die Produktion gebracht, die dann von einem Major aufgekauft wurden, und sie können dadurch eine Erfolgsbilanz vorweisen.

Wenn Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) einen vielversprechenden Vermögenswert gefunden hat, kaufen sie das Projekt nicht sofort. Sie sind klug und geduldig. Sie unterzeichnen eine Vereinbarung über eine kleine Minderheitsbeteiligung mit der Option, den Rest später zu erwerben.

Dann führen sie Explorationsarbeiten durch, wie z. B. luftgestützte Vermessungen, Kartierungen und Probenahmen sowie geochemische Programme, um zu überprüfen, ob der Vermögenswert so vielversprechend ist, wie es ihre anfängliche Due Diligence vorgeschlagen hat.

Wenn diese ersten Ergebnisse den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, wird es aggressiv zur Entwicklung und Bohrung des Vermögenswertes übergehen und sich gleichzeitig die Eigentümerschaft des Projekts sichern.

Das Margarita-Projekt ist nur das Erste. Wir befinden uns in der frühen Phase einer über Nacht entstandenen Erfolgsgeschichte.

Aber Torq-Team wird nicht aufhören, bis es ein Tier-One-Asset gefunden hat, von dem es weiß, dass es es erfolgreich monetarisieren kann. Und wenn sie es finden, dann sind sie keine Unbekannten darin, Bodenschätze zu prüfen und zu entwickeln.

Werden Sie als Aktionär von Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) Teil dieser Erfolgsstory und sichern sich am besten heute noch eine erste Position.

Informationen aus erster Hand erhalten Sie am Donnerstag, den 27. Mai 2021 um 17 Uhr! Die Swiss Resource Capital AG veranstaltet eine virtuelle Roadshow mit Torq Resources! Executive Chairman Shawn Wallace wird dazu eine 20-minütige Präsentation halten und danach ALLE Investorenfragen beantworten. Mit dabei ist auch Chief Geologist Michael Henrichsen. Eine kostenlose Teilnahme ist via folgendem Registrierungslink möglich:

kostenlos registrieren

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

