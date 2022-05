Der DAX arbeitet am Mittwoch zunächst weiter an der Stabilisierung. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 13.615 Punkte. Tags zuvor war der DAX sogar schon bis auf 13.719 Punkte gestiegen, bevor ihn am Nachmittag die Kräfte verließen.Die Wall Street tut sich auf dem tiefsten Niveau seit über einem Jahr schwer, sich zu fangen. Am Nachmittag kommen aus den USA wichtige Inflationsdaten vom April - für die Experten der ING die "big story" ...

