Anbieter mit der Auszeichnung "Customers' Choice" müssen den Marktdurchschnitt bei der Gesamtbewertung und in Bezug auf das Interesse und die Annahme seitens der Nutzer erfüllen oder übertreffen

Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Lösungen zum Schutz der Infrastruktur, gab heute bekannt, dass er die Auszeichnung "Customers' Choice" von Gartner Peer Insights 2022 "Voice of the Customer": Network Firewalls erhalten hat. "Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die sich an Entscheidungsträger in den Bereichen Unternehmenssoftware und -dienstleistungen richtet."

Anbieter, einschließlich Hillstone Networks, die in dem Bericht in den oberen rechten Quadranten der "Voice of the Customer"-Quadranten platziert werden, erhalten die Auszeichnung Customers' Choice von Gartner Peer Insights und das entsprechende Customers' Choice-Abzeichen. Die anerkannten Anbieter erfüllen oder übertreffen den Marktdurchschnitt bei der Gesamtbewertung und in Bezug auf das Interesse und die Annahme seitens der Nutzer."

"Neben der Bereitstellung innovativer, bewährter und effektiver Netzwerk-Sicherheitslösungen engagiert sich Hillstone Networks dafür, ein überragendes Kundenerlebnis zu bieten", so Tim Liu, Mitbegründer und CTO bei Hillstone Networks. "Die Auszeichnung 'Customers' Choice' ist unserer Meinung nach ein Beweis für unser Engagement für außergewöhnlichen Service und Support, den unsere Kunden brauchen, um die Sicherheit ihrer Unternehmen zu gewährleisten."

Hauptergebnisse für Hillstone Networks im Gartner Peer Insights-Bericht "Voice of the Customer" für Netzwerk-Firewalls vom 28. Februar 2022:

100 Prozent der Nutzer bekundeten Bereitschaft, Hillstone Networks weiterzuempfehlen.

85 Prozent der befragten Nutzer von Hillstone erteilten dem Unternehmen eine Bewertung von 5 Sternen aus 5 Sternen.

Der Support von Hillstone Networks wurde mit 4,9 von 5 auf Basis von 94 Rezensionen bewertet.

Der Verkauf von Hillstone Networks wurde mit 4,9 von 5 auf Basis von 93 Rezensionen bewertet.

Der Netzwerk-Firewalls-Bericht "Voice of the Customer" 2022 von Gartner Peer Insights steht hier zu Verfügung.

Mit über 23.000 Kunden weltweit hat sich Hillstone Networks den Ruf aufgebaut "Sicherheit, die funktioniert". Seine intuitiven Lösungen umfassen SD-WAN, ZTNA, Microsegmentation, CWPP, NDR sowie XDR. Hillstone Networks wurde im Gartner Magic Quadrant für Netzwerk-Firewalls als Visionär bezeichnet und wurde darüber hinaus acht Jahre in Folge anerkannt.

Gartner, Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Network Firewalls, Peer Contributors, 29. April 2022.

Gartner, Magic Quadrant for Network Firewalls, By Rajpreet Kaur, Jeremy D'Hoinne, Nat Smith, Adam Hils, 1 November 2021

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten

Über Gartner Peer Insight

Inhalte in Gartner Peer Insights stellen die Meinungen einzelner Endbenutzer auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar. Sie sind nicht als Tatsachenaussage auszulegen und spiegeln nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wider. Gartner unterstützt keine in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Korrektheit oder Vollständigkeit, ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Peer Insights ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Customers' Choice von Gartner Peer Insights stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer in Form von Rezensionen, Bewertungen und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik erfasst werden. Sie geben weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder noch stellen sie eine Befürwortung dar.

Über Hillstone Networks

Die bewährten Lösungen zum Schutz der Infrastruktur von Hillstone Networks bieten Unternehmen und Serviceanbietern die Sichtbarkeit und Informationen, um mehrschichtige, mehrphasige Cyberbedrohungen umfassend zu sehen, voll und ganz zu verstehen und rasch zu bekämpfen. Mit der Anerkennung führender Analysten und dem Vertrauen global aufgestellter Unternehmen schützen die Lösungen von Hillstone von Edge bis Cloud bei gleichzeitig verbesserten Gesamtbetriebskosten. Weitere Informationen finden Sie unter www.hillstonenet.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005341/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Zeyao Hu

+1 4085086750

inquiry@hillstonenet.com