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PR Newswire
11.05.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

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Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.4807 USDIE00BJXRZ273
10 May 2022

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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.3993 USDIE00BLRPQH31
10 May 2022

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RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.7717 USDIE00BLRPQJ54

10 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.0501 USDIE00BLRPRR04

10 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.1206 USDIE00BLRPRQ96

10 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.8715 USDIE000HJV1VH3

10 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.0204 USDIE000QRNAC66

10 May 2022
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© 2022 PR Newswire
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