Essen, 11. Mai 2022 - Die 11880 Solutions AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 einen Umsatz von 13,5 Millionen Euro (Q1 2021: € 14,4 Mio.) erwirtschaftet. Das EBITDA lag in den ersten drei Monaten 2022 bei 0,3 Millionen Euro (Q1 2021: € 0,9 Mio.). "Der moderate Umsatzrückgang ist in unseren internen Planungen berücksichtigt und ist vorrangig den Auswirkungen der Cyberattacke, der Pandemie und nicht zuletzt der Ukraine-Krise geschuldet. Tatsächlich haben wir im ersten Quartal sogar noch ein besseres Ergebnis erzielt, als wir intern budgetiert hatten. Eine Trendumkehr erwarten wir spätestens ab dem dritten Quartal, so dass wir an unserer Umsatz-Guidance von 54,8 bis 60,6 Millionen Euro für 2022 unverändert festhalten", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. Der Umsatzanteil des Segments Digital lag in den ersten drei Monaten 2022 mit 10,5 Millionen Euro (Q1 2021: € 11,0 Mio.) bei 78 Prozent (Q1 2021: 76 %). Das EBITDA betrug im Berichtszeitraum 0,7 Millionen Euro (Q1 2021: € 0,9 Mio.). Im Segment Telefonauskunft wurde ein Umsatz von 3,0 Millionen Euro erzielt (Q1 2021: € 3,3 Mio.). Das Segment-EBITDA lag zum Ende des ersten Quartals 2022 bei minus 0,4 Millionen Euro (Q1 2021: € 0,0 Mio.). "Wir sind mit Vollgas ins neue Geschäftsjahr gestartet und werden die ersten Ergebnisse unserer strategischen und operativen Arbeit spätestens nach der ersten Jahreshälfte sehen. Im Digitalgeschäft erweitern wir derzeit unsere Kernprodukte um neue attraktive Zusatzprodukte, so dass wir im Laufe des Jahres einen stärkeren Kundenzulauf erwarten. Im Segment Telefonauskunft haben wir im ersten Quartal 2022 bereits zwei neue Kunden für die Call Center Services gewinnen können. Im Laufe des Jahres sollen weitere folgen, um das marktbedingt sinkende Anrufvolumen bei der Telefonauskunft weiter zu kompensieren", so Christian Maar. Die Zwischenmitteilung zum Q1 2022 der 11880 Solutions AG steht zum Download bereit unter:

