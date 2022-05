Das Instrument MUM DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2022The instrument MUM DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2022 and ex capital adjustment on 12.05.2022Das Instrument MQG AU000000MML0 MEDUSA MINING LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2022The instrument MQG AU000000MML0 MEDUSA MINING LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2022 and ex capital adjustment on 12.05.2022Das Instrument UFG ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022The instrument UFG ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.05.2022Das Instrument D6V1 AU000000AML5 AEON METALS LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022The instrument D6V1 AU000000AML5 AEON METALS LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.05.2022Das Instrument Y2A FR0013247244 ADOMOS S.A. EO-,02 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022The instrument Y2A FR0013247244 ADOMOS S.A. EO-,02 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.05.2022Das Instrument MS7 ES0105463006 MAKING SCIENCE GRP EO-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022The instrument MS7 ES0105463006 MAKING SCIENCE GRP EO-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.05.2022Das Instrument DSM2 NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2022The instrument DSM2 NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2022 and ex capital adjustment on 12.05.2022Das Instrument M4M SE0001174970 MILLICOM INTL CELL. SDRS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022The instrument M4M SE0001174970 MILLICOM INTL CELL. SDRS EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.05.2022Das Instrument PHI1 NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2022The instrument PHI1 NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2022 and ex capital adjustment on 12.05.2022Das Instrument KOZ NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2022The instrument KOZ NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2022 and ex capital adjustment on 12.05.2022Das Instrument PHIA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2022The instrument PHIA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2022 and ex capital adjustment on 12.05.2022Das Instrument R7I GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2022The instrument R7I GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2022 and ex capital adjustment on 12.05.2022Das Instrument GOQN US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2022The instrument GOQN US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2022 and ex capital adjustment on 12.05.2022