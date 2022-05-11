The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2022
ISIN Name
CA23384NBF39 DAIMLER CDA FIN. 2022 MTN
US780097BF78 NATWEST GROUP 2023 FLR
CH0184183322 ALPIQ HOLDING 12-22
US084664BT72 BERKSHIRE HATH.FIN. 12/22
US857477AZ63 STATE STREET 17/23 FLR
US780097BE04 NATWEST GROUP 2023 FLR
FR0010397885 LA MONDIALE 06-UND.FLR
NO0010851876 KRED.F.WIED.19/22 MTN NK
US94973VAX55 ANTHEM 12/22
DE000DL19TQ2 DT.BANK MTN 17/22
CH0212267337 BELL FOOD GROUP 13-22
DE000HLB5HA9 LB.HESS.THR.CARRARA11C/17
US294829AA48 ERICSSON 12/22
US20826FAH91 CONOCOPHILLIPS 15/22 FLR
US694308JE87 PACIFIC GAS+ 20/22
US912828SV33 US TREASURY 2022
US9128286U98 USA 19/22
DE0001143808 BUNDANL. KPS 15.5.22
US98105HAF73 WOORI BANK 17/UND. FLRMTN
US532457BQ09 ELI LILLY 17/22
DE000NRW23V4 LAND NRW SCHATZ14R1306
US06406RAC16 BK OF NY MELLON 2023 FLR
US911312BB15 UTD PARCEL SERV. 2022 FLR
XS1577963306 TRAVELEX FIN. 17/22 REGS
US911312BC97 UTD PARCEL SERV. 2022
XS1957355578 EBRD 19/22 MTN
US110122CL03 BRISTOL-MYERS 19/22
US96950FAJ30 WILLIAMS COMPA. 12/22
XS0706229555 TELSTRA CORP. 11/22FLRMTN
DE000DK0P0Y0 DEKA GBP FESTZINS 18/22
US68389XBB01 ORACLE 15/22
IT0005188120 B.T.P. 16-22 FLR
BE6317643334 AKKA TECHS UND. FLR CV
SE0015193412 AKOBO MINERALS AB
LU0064109019 CANDR.EQ.L-JAPAN INH. C INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2022
ISIN Name
CA23384NBF39 DAIMLER CDA FIN. 2022 MTN
US780097BF78 NATWEST GROUP 2023 FLR
CH0184183322 ALPIQ HOLDING 12-22
US084664BT72 BERKSHIRE HATH.FIN. 12/22
US857477AZ63 STATE STREET 17/23 FLR
US780097BE04 NATWEST GROUP 2023 FLR
FR0010397885 LA MONDIALE 06-UND.FLR
NO0010851876 KRED.F.WIED.19/22 MTN NK
US94973VAX55 ANTHEM 12/22
DE000DL19TQ2 DT.BANK MTN 17/22
CH0212267337 BELL FOOD GROUP 13-22
DE000HLB5HA9 LB.HESS.THR.CARRARA11C/17
US294829AA48 ERICSSON 12/22
US20826FAH91 CONOCOPHILLIPS 15/22 FLR
US694308JE87 PACIFIC GAS+ 20/22
US912828SV33 US TREASURY 2022
US9128286U98 USA 19/22
DE0001143808 BUNDANL. KPS 15.5.22
US98105HAF73 WOORI BANK 17/UND. FLRMTN
US532457BQ09 ELI LILLY 17/22
DE000NRW23V4 LAND NRW SCHATZ14R1306
US06406RAC16 BK OF NY MELLON 2023 FLR
US911312BB15 UTD PARCEL SERV. 2022 FLR
XS1577963306 TRAVELEX FIN. 17/22 REGS
US911312BC97 UTD PARCEL SERV. 2022
XS1957355578 EBRD 19/22 MTN
US110122CL03 BRISTOL-MYERS 19/22
US96950FAJ30 WILLIAMS COMPA. 12/22
XS0706229555 TELSTRA CORP. 11/22FLRMTN
DE000DK0P0Y0 DEKA GBP FESTZINS 18/22
US68389XBB01 ORACLE 15/22
IT0005188120 B.T.P. 16-22 FLR
BE6317643334 AKKA TECHS UND. FLR CV
SE0015193412 AKOBO MINERALS AB
LU0064109019 CANDR.EQ.L-JAPAN INH. C INVESTMENT
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