DJ PTA-News: OHB SE: 3-Monats-Zwischenbericht 2022

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bremen (pta012/11.05.2022/08:00) - . Gesamtleistung erreicht EUR 182 Mio.

. EBITDA und EBIT liegen bei EUR 19,9 Mio., bzw. EUR 11,4 Mio., Profitabilitätsmargen steigen auf 11,0 %, bzw. 6,3 %

. EK-Quote steigt trotz Bilanzverlängerung auf 26,4 %

. Auftragsbestand mit EUR 2,0 Mrd. weiterhin auf hohem Niveau

Die Gesamtleistung des OHB-Konzerns (Prime Standard, ISIN: DE0005936124) erreichte nach drei Monaten EUR 181,5 Mio. und reduzierte sich damit gegenüber dem Vorjahr (EUR 190,1 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) veränderte sich auf EUR 19,9 Mio. (Vorjahr: EUR 20,2 Mio.). Die erzielte operative EBITDA-Marge stieg damit im Berichtszeitraum auf 11,0 %, nach 10,6 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das EBIT erreichte nach den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit EUR 11,4 Mio. exakt das Niveau des Vorjahres. Die entsprechende EBIT-Marge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 6,0 % auf 6,3 %.

Das Finanzergebnis in Höhe von EUR -1,8 Mio. hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verschlechtert (EUR -0,7 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) veränderte sich nach den ersten drei Monaten 2022 auf EUR 9,6 Mio. (Vorjahr: EUR 10,7 Mio.). Einkommen- und Ertragsteuern in Höhe von EUR 3,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3,8 Mio.) resultierten im aktuellen Berichtszeitraum in einem Konzernperiodenergebnis von EUR 6,5 Mio. (Vorjahr: EUR 7,0 Mio.).

Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Segments SPACE SYSTEMS lag mit EUR 142,8 Mio. unter dem Niveau der ersten drei Monate des vorherigen Jahres (EUR 151,7 Mio.). Diese Kennzahl resultierte aufgrund von reduzierten Unterauftragnehmerleistungen in einem gesteigertem operativen Ergebnis (EBITDA) von EUR 15,2 Mio. (Vorjahr: 14,7 Mio.). Das EBIT des Segments lag mit EUR 8,9 Mio. ebenfalls über dem Wert des Vorjahres von EUR 7,9 Mio. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung erhöhte sich damit von 5,2 % im Vorjahr auf 6,2 % im Berichtszeitraum.

Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Segments AEROSPACE lag in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 mit EUR 23,7 Mio. deutlich oberhalb des Vorjahreswertes von EUR 17,6 Mio. Das operative Ergebnis (EBITDA) für dieses Segment betrug EUR 1,8 Mio. und war damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht (EUR -0,2 Mio.). Das EBIT erreichte einen Wert von EUR 0,1 Mio. und steigert sich damit gegenüber dem Vorjahr (EUR -1,8 Mio.). Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung betrug 0,3 % nach -10,2 % im Vorjahr.

Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Reporting Segments DIGITAL betrug in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 EUR 24,0 Mio. (Vorjahr: EUR 26,8 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) für dieses Segment reduzierte sich von EUR 5,4 Mio. im Vorjahreszeitraum auf EUR 3,0 Mio., das EBIT verminderte sich von EUR 4,9 Mio. auf EUR 2,6 Mio. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung erreichte 10,8 % (Vorjahr: EUR 18,4 %).

Der feste Auftragsbestand des Konzerns betrug nach drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 EUR 1.956 Mio., nach EUR 2.121 Mio. zum 31.12.2021. Davon entfallen mit EUR 1.565 Mio. über 80 % auf die OHB System AG. Zum Stichtag 31. März 2022 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns EUR mit 996,5 Mio. um 4 % über dem Niveau des 31. Dezember 2021 (EUR 960,8 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 252,6 Mio. auf EUR 264,4 Mio. vollzog sich überproportional zur Bilanzverlängerung und resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 31. März 2022 von 26,5 %, nach 26,3 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2021.

Der Vorstand hat während des Capital Market Days am 18. Januar 2022 für das Geschäftsjahr 2022 die folgende Guidance herausgegeben: Die konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns soll EUR 1,205 Mrd. betragen, die operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT sollen EUR 97 Mio., respektive EUR 60 Mio. erreichen. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und der positiven Geschäftsentwicklung nach drei Monaten gehen wir davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird und bestätigen den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.

Ergebniskennzahlen im Überblick

in TEUR3M 20223M 2021+/- 3M Umsatz 172.833 188.630 -8 % Gesamtleistung 181.516 190.114 -5 % EBITDA 19.942 20.246 -2 % EBITDA-Marge 11,0 % 10,6 % +3 % EBIT 11.429 11.374 0 % EBIT-Marge 6,3 % 6,0 % +5 % EBT 9.596 10.721 -11 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Jahresergebnis 6.308 7.264 -13 % Ergebnis pro Aktie in EUR 0,36 0,42 -14 % Finanzmittelbestand 63.234 84.855 -25 %

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1652248800425 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)