NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Der geplante Börsengang von FL Entertainment, an dem der Unterhaltungskonzern indirekt über seinen Anteil an der französischen Banijay Group beteiligt ist, unterstreiche den Wert der Beteiligungen von Vivendi, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine weitere Wertkristallisierung der Beteiligungen von Vivendi könnte helfen, den Bewertungsabschlag der Aktien zu verringern./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 22:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000127771

