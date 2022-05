Preis würdigt Spitzenpartner, die Mehrwert, Umsatzwachstum und Kundenerfolg fördern

Pricefx, ein weltweit führender Anbieter von nativer Cloud-Preissoftware, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit einem SAP Pinnacle Award 2022 in der Kategorie SAP Store für seine herausragenden Beiträge als SAP-Partner ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen wurde zudem zum Finalisten in der Kategorie Customer Excellence benannt. SAP verleiht diese Auszeichnungen jährlich an Spitzenpartner, die sich bei der Entwicklung und dem Ausbau ihrer Partnerschaft mit SAP hervorgetan haben und Kunden helfen, besser zu arbeiten. Die Preisträger und Finalisten wurden aufgrund der Empfehlungen von SAP, Kunden-Feedback und Leistungsindikatoren ausgewählt.

"Mit den SAP Pinnacle Awards würdigen wir leistungsstarke Partner, die sich durch die Unterstützung ihrer Kunden auf dem Weg zu einem optimal geführten Unternehmen hervorgetan haben", so Christian Klein, CEO von SAP SE. "Die ausgezeichneten Partner wurden aufgrund ihres Beitrags zur Schaffung von Kundennutzen, exponentiellem Wachstum und Vereinfachung ausgewählt. Zusammen unterstützen wir unsere Kunden auf ihrem Weg zu einem intelligenten, nachhaltigen Unternehmen."

Pricefx wurde damit im dritten Jahr in Folge im Rahmen der SAP Pinnacle Awards gewürdigt. Das Unternehmen wurde zum Finalisten für einen SAP Pinnacle Award 2021 in der Kategorie Partner of the Year Endorsed Apps und zum Finalisten für einen SAP Pinnacle Award 2020 in der Kategorie SAP App Center Partner of the Year ernannt.

"Es ist uns eine Ehre, als Partner im SAP-Ökosystem anerkannt zu werden, in dem wir branchenführende Lösungen anbieten, mit denen unsere Kunden selbst unter unbeständigen Marktbedingungen ihre Umsätze steigern und ihren Gewinn erhöhen können", so Joe Golemba, Vice President, Ecosystem and Partners bei Pricefx. "Diese Auszeichnungen zeigen, dass Pricefx den Mehrwert und den Kundenerfolg erbringt, den Unternehmen von einer hervorragenden Preisgestaltung erwarten."

Pricefx kann Kunden dabei helfen, einen schnellen und flexiblen Weg zur Optimierung ihres Preisgestaltungsprozesses zu finden, den Umsatz zu steigern und letztendlich mehr Gewinn innerhalb ihrer SAP-Workflows zu erzielen. Pricefx und seine Optimized Dynamic Pricing-Lösung eine von SAP empfohlene App sind im SAP Store erhältlich. Diese App ist Premium-zertifiziert für die Integration mit der SAP Commerce Cloud und Bestandteil des Industry-Cloud-Portfolio von SAP. Sie ist auch kompatibel mit SAP S/4HANA, SAP Sales Cloud und SAP CPQ.

Im Rahmen der SAP Pinnacle Awards werden herausragende Partner für ihr Engagement in der Teamarbeit, ihre außergewöhnlichen Innovationen und ihre Fähigkeit, Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, ausgezeichnet.

Über Pricefx

Als weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware bietet Pricefx eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für die Herausforderungen von Unternehmen hinsichtlich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Gewinnerzielung ("Plan, Preis und Profit").

Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die jeweiligen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Unter https://www.sap.com/copyright finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu Marken. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

