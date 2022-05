Mit Cloudflare for Platforms können Unternehmen jede Applikation mühelos anpassen oder darauf aufbauen, um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Spezialist für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem erklärten Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, hat heute Cloudflare for Platforms vorgestellt. Cloudflare for Platforms ist eine neue Serie von Tools, mit denen Unternehmen jede beliebige Anwendung in eine programmierbare Plattform als Arbeitsgrundlage für Entwickler verwandeln können. Mit Cloudflare for Platforms lassen sich fertige Applikationen von E-Commerce-Lösungen bis hin zu Chat-Apps mühelos so anpassen, dass Entwickler unter Verwendung der neuesten Standards für offene APIs maßgeschneiderte Funktionen erschaffen können, ohne kostspielige externe Server zur Verwaltung komplexer APIs zu benötigen.

Skalierende Unternehmen müssen unter Umständen stark voneinander abweichenden Anforderungen ihrer Kunden nachkommen die sich vom Dax-Konzern bis zum schnell wachsenden Tech-Startup erstrecken können. Früher haben Unternehmen zur Entwicklung der Funktionen für jeden Kunden auf ihre eigenen technischen Ressourcen zurückgegriffen. Solche Lösungen können allerdings kostspielig sein und lassen sich eventuell nur schwer skalieren. Nehmen wir an, dass ein Anbieter von Chat-Anwendungen für den geschäftlichen Einsatz von einem Kunden gebeten wird, eine Integration für ein E-Mail-Tool zu entwickeln. Anstatt wertvolle technische Ressourcen darauf zu verwenden, kann der Provider seinen Kunden die Möglichkeit geben, direkt innerhalb der Applikation eine Lösung aufzubauen. Mit Cloudflare for Platforms hat jedes Unternehmen die Möglichkeit, den Nutzern die Programmierung einer Anwendung nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen zu erlauben ohne kostspielige Server, umfangreiche Entwickler-Ressourcen oder externe Berater.

"Vor fünf Jahren haben wir unsere serverlose Computing-Plattform, Cloudflare Workers, entwickelt. Damit haben alle unsere Kunden die Möglichkeit erhalten, in der gleichen Weise zu programmieren, wie Cloudflare für sie arbeitet", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Cloudflare Workers ist eines der am schnellsten funktionierenden und beliebtesten Edge Computing-Produkte, das unseren Kunden unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Jetzt wenden wir dieses Konzept an, damit jedes andere Unternehmen es uns nachtun und von der Dimension, Geschwindigkeit und Flexibilität des globalen Netzwerks von Cloudflare profitieren kann."

Cloudflare for Platforms baut auf Cloudflare Workers auf, einer Serverless-Lösung, mit der Entwickler Quellcode ohne Verzögerung im gesamten globalen Cloudflare-Netzwerk ausführen können. Das erlaubt herausragende Performance, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Darüber hinaus arbeitet Cloudflare gemeinsam mit Branchenführern an neuen API-Standards für Entwickler. Diese werden die Grundlage für die Art und Weise bilden, wie Anwendungen in der Zukunft erschaffen werden, um von dem Maßstab und der Flexibilität des Edge Computings zu profitieren. Dank Cloudflare kann so jedes Produkt zu einer Plattform werden. Entwicklern wird Folgendes geboten:

"Shopify ist die E-Commerce-Infrastruktur des Internets: Millionen Händler nutzen die Plattform", erklärte Zach Koch, Product Director Custom Storefronts bei Shopify. "Dank der Partnerschaft mit Cloudflare können wir Entwicklern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie für den Aufbau einzigartiger und leistungsstarker digitaler Ladenzeilen benötigen. Wir freuen uns darüber, gemeinsam mit Cloudflare den Prozess, Einkaufserlebnisse zu erschaffen, etwas vereinfachen können etwa durch Skalierbarkeit und weltweite Verfügbarkeit. So können sich Entwickler stattdessen auf das konzentrieren, was ihre Marke einzigartig macht."

