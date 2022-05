Damals in die Jahre gekommener Staatskonzern, heute am Puls der Zeit und über Deutschland hinaus erfolgreich: die Deutsche Telekom. Seit die T-Aktie im Jahr 1996 an der Börse nach einem anfänglichen Höhenflug einbrach, hat sich der Konzern gewandelt und steht heute hochprofitabel da. Ein Umsatz von fast 109 Milliarden Euro und ein Nettogewinn von rund 4,2 Milliarden Euro: Mit diesem Ergebnis für das Jahr 2021 konnte die Deutsche Telekom überzeugen. Am Freitag, den 13.5. werden weitere positive ...

