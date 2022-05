Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hohe Inflationsraten haben weltweit Notenbanken unter Druck gesetzt, die Phase der ultra-lockeren Geldpolitik (Null- und Negativzinsen, QE) zu beenden, so die Analysten der Helaba.Vor allem die sich abzeichnende Dynamik der US-Zinserhöhungen, aber auch das Ende von QE und der Übergang zu Bilanzreduzierungen (z.B. FED) hätten die Finanzmärkte in den letzten Wochen und Monaten belastet, zusätzlich zu den Verunsicherungen durch den Ukrainekrieg oder die Probleme in China. ...

