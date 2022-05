Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac gibt am 10. Mai 2022 die Auflegung des Carmignac Credit 2027 (ISIN FR00140081Y1/ WKN A3DK4N) bekannt, eines Fonds mit einer Laufzeit von fünf Jahren, der in die unterschiedlichen Bereiche des Anlageuniversums für Unternehmensanleihen investiert, so Carmignac Gestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...