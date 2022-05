11. Mai 2022. Vancouver, British Columbia. - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T1), (MARVF: OTCQB); ("Marvel" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Joint-Venture-Abkommen bekannt zu geben, das sein Landpaket innerhalb des Rocky Mountain-Selten-Metall-Gürtel vergrößern wird. Das Unternehmen hat das Recht, nach Fertigstellung von mindestens 2 (zwei) Bohrungen eine 50%ige Beteiligung von einem privaten Unternehmen, Eagle Bay Resources, zu erwerben. Der 507 Hektar große Claim-Block befindet sich unmittelbar westlich des Projekts Wicheeda von Defense Metals.

Defense Metals hat vor Kurzem den Wert seines Projekts Wicheeda durch Bohrungen zur Lagerstättenabgrenzung erweitert. Die kürzlich bekannt gegebenen Ergebnisse (21. April 2022) umfassen 3,81 % TREO über 116,8 Meter, einschließlich zweier separater höhergradiger Abschnitte mit durchschnittlich 4,33 % TREO über 38,8 Meter und 4,87 % TREO über 37,5 Meter. (In benachbarten und/oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten beherbergte Mineralisierungen sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf Mineralisierungen, die im Konzessionsgebiet von Marvel beherbergt sind).

Karim Rayani, President und Chief Executive Officer, sagte: "Wir sind sehr begeistert von den aktuellen Entwicklungen im Wicheeda-Camp. Marvel befindet sich in einer großartigen Position, da wir jetzt ein beträchtliches Einflussgebiet kontrollieren, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner Eagle Bay Resources, um dieses neue Gebiet zu erkunden."

Das Seltenerden-Konzessionsgebiet Wicheeda von Defense Metals befindet sich im Vorland der kanadischen Kordillere, innerhalb des strukturell dominierenden, nach Nordwesten verlaufenden Rocky-Mountain-Grabens. Der Rocky-Mountain-Graben ist für das Vorkommen mehrerer paläozoischer Karbonatit-Syenit-Intrusionskomplexe bekannt, die geologisch verformt, gekippt und in Überschiebungspaneelen nach Osten transportiert wurden. Die mit Seltenerdmetallen angereicherten Karbonatite im Konzessionsgebiet von Defense Metals sind Teil eines schmalen, länglichen, nach Südosten verlaufenden intrusiven Karbonatit-Syenit-Komplexes, der eine strukturelle Paneele innerhalb von Sedimentabfolgen der kambrischen bis ordovizischen Kechika-Gruppe nutzt.

Mit Karbonatiten in Zusammenhang stehende Gesteine sind außergewöhnlich selten, weltweit sind weniger als 700 Komplexe bekannt. Sie sind ein wichtiges Wirtsgestein für seltene Metalle wie Niob und Tantal sowie für Seltenerdmetalle (Rare Earth Elements, REE) und sind auch dafür bekannt, dass sie wirtschaftliche Konzentrationen von Kupfer, Gold und anderen Basismetallen beherbergen. Die weltweit größte Niobmine, Araxa in Brasilien, und mehrere der weltweit größten Seltenerdmetall-Lagerstätten, darunter die Lagerstätte Mt. Weld der Lynas Corporation in Australien und die Lagerstätte Mountain Pass von MP Material in den USA, befinden sich alle in Karbonatiten. Die oben beschriebenen Mineralisierungen und REE-Lagerstätten sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet.

Marvels ursprüngliches Konzessionsgebiet Wicheeda North besteht aus zwei Mineral-Claims, die eine Fläche von 2.023 ha umfassen. Mit diesem neuen Joint Venture vergrößert sich das gesamte Landpaket des Unternehmens innerhalb des Seltenerdmetallgürtels Wicheeda auf 2.530 ha, die insgesamt 4 Claims abdecken.

Qualifizierter Sachverständiger

Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurden von Neil McCallum, P.Geo., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift "National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects" geprüft und genehmigt.

Über Marvel Discovery Corp.

Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in:

- Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook - Goldprospektionsgebiete)

- Athabasca-Becken, Saskatchewan (Highway North - Uranprojekt)

- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)

- Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)

- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)

- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden)

Webseite des Unternehmens: https://marveldiscovery.ca/

IM AUFTRAG DES BOARDS

Marvel Discovery Corp.

"Karim Rayani"

Karim Rayani

President/Chief Executive Officer, Director

Tel: +1 604 716 0551

E-Mail: k@r7.capital

Marvel Discovery Corp.

#615 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

VANCOUVER TEL: (604) 670-0019

TORONTO TEL: (416) 477-1220

http://www.marveldiscovery.com

mailto:info@marveldiscovery.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss des geplanten Arrangements. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Zeiten verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65720Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65720&tr=1



