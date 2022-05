Die Bayer-Aktie verliert heute rund 7% an Wert und ist damit der klare Verlierer im Dax. Doch was ist passiert? Der Agrarchemie- und Pharmakonzern hat im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat einen Rückschlag erlitten. Die US-Regierung riet dem Supreme Court - dem obersten Gericht im Land - am Dienstag (Ortszeit) von der Annahme eines wegweisenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...