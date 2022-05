Corestate Aktie steht offensichtlich für eine grössere Baustelle, als die "Neueinsteiger Ehlerding/Efremidis erwartet haben. Und der Aktienkurs auf einem Niveau von aktuell 5,00 EUR spricht Bände (Schlusskurs 10.05., XETRA)). Gründe für den nächsten Kursschock - gestern Minus 41% am Ende des Tages?Seit den vorläufigen Zahlen gab es am 30.03. eine "Verschiebung Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2021 aufgrund andauernder Jahresabschlussprüfung" mit der Vorwarnung, das die Goodwill Werte der Beteiligung Helvetic Financial Services wohl keinen Bestand haben würden. Ansonsten keine ...

