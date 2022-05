Erfurt (ots) -Alle hellen Köpfe aufgepasst: Am Freitag, dem 13. Mai um 19:30 Uhr startet bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player die neue Staffel "Die beste Klasse Deutschlands"(KiKA/hr/ARD)! Insgesamt 16 motivierte Schulkassen aus ganz Deutschland messen sich im spannenden Wissens-Wettstreit, lüften die Geheimnisse spektakulärer Experimente und überzeugen mit Teamgeist in temporeichen Action-Runden. Jeweils vier Schulklassen kämpfen in jeder Folge um den Tagessieg und um den Einzug ins Superfinale, das am 4. Juni um 10:00 Uhr im Ersten Premiere feiert und am 10. Juni um 19:30 Uhr bei KiKA gezeigt wird.In der ersten von vier Wochenshows heißt es am 13. Mai: Bühne frei für die Schüler*innen aus Heilbronn, Köln, Berlin und Helmstedt, die den Auftakt der 15. Staffel "Die beste Klasse Deutschlands" bilden. Für jede Klasse stehen in den Folgen zwei Schüler*innen im Mittelpunkt: Die "Erste-Reihe-Kids" loggen ihre Antworten auf die Quizfragen ein, bevor die richtigen Rückmeldungen der gesamten Klasse gezählt werden. Von Runde zu Runde gilt es für die Klassen das Punktekonto weiter auszubauen, um dann in der Finalrunde "The Split" die erspielten Punkte clever einzusetzen. Angefeuert vom Moderations-Duo Clarissa "Clari" Corrêa da Silva und Tobias "Tobi" Krell steigt die Spannung: Welche Schulklasse behält die Nerven und freut sich am Ende über die Qualifikation für das große Superfinale?In der kommenden Staffel halten die KiKA-Moderatorinnen und Social Media-Stars Lisa & Lena in ihrer Rubrik "Lisa & Lena in Action" wieder einige Überraschungen für die Kids bereit: Als findige Außenreporterinnen testen sie die verrücktesten Sportarten und neuesten Trends wie Kin-Ball und Para-Eishockey aus. Beim Superfinale sorgen die Zwillinge mit einer spektakulären Aktion im Erfurter Studio dann noch einmal für ein absolutes Highlight.Auch die Studiogäste der Wochenshows stellen die Schulklassen vor Herausforderungen: Welche Tricks hat Stunt-Skater Kiran Reese (22) auf Lager? Was hat es mit dem "Lach-Yoga" von Sandra Kleine (34) und den Falabella-Ponys Lucy und Polly auf sich? Und mit welchen verblüffenden Illusionen überzeugt der junge Zauberkünstler "Magic Maxl" (15)?Im Superfinale sorgt unter anderem Comedian, Musiker und Moderator Marti Fischer für "explosive" und humorvolle Experimentier-Stimmung in der Show, bevor Popstar Kelvin Jones mit seiner neu veröffentlichten Single "Carry You" das Publikum in Party-Stimmung versetzt.Diese 16 Schulklassen sind in den vier Wochenshows der 15. Staffel "Die beste Klasse Deutschlands" dabei:- Klasse 6B des Chiemgau-Gymnasiums Traunstein- Klasse 7C des König-Karlmann-Gymnasiums aus Altötting- Klasse 6A des Theodor-Heuss-Gymnasiums aus Heilbronn- Klasse 6A der Grundschule im Eliashof- Klasse 7A der Katholischen Schule Liebfrauen Gymnasium- Klasse 6D des Albrecht-Thaer-Gymnasiums- Klasse 7C der Diltheyschule aus Wiesbaden- Klasse 6B der CJD Christophorusschule Rostock- Klasse 6B des Gymnasiums am Bötschenberg aus Helmstedt- Klasse 7K der Gesamtschule KGS-Schneverdingen- Klasse 6A der Ursulinenrealschule aus Köln- Klasse 6B der Hildegardis-Schule aus Hagen- Klasse 7E des Leibniz-Gymnasiums St. Ingbert- Klasse 7A der Pestalozzi-Oberschule aus Neusalza-Spremberg- Klasse 7C der Alexander-von-Humboldt-Schule aus Neumünster- Klasse 7D des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Sömmerda"Challenge der Woche"Das DbkD-Moderations-Duo präsentiert der DbKD-Fangemeinde ab sofort wöchentlich die "Challenge der Woche" auf diebesteklassedeutschlands.de - die tolle Mitmach-Aktion, in der sich Clarissa und Tobi gegenseitig herausfordern und ihre Fans um Mithilfe bitten.Die neue "KiKA-Quiz App"Jetzt kann die KiKA-Community noch näher bei DbKD mit dabei sein, aktiv mitraten und tief in die spannenden Wissens-Themen von KiKA eintauchen. Ausgestattet mit verschiedenen Modulen ist die neue "KiKA-Quiz App" ab sofort auf allen gängigen Download-Portalen erhältlich und bietet ein innovatives und interaktives Quiz-Erlebnis für Groß und Klein: Im "Mitspiel"-Modus rät man während der TV-Ausstrahlung mit und erlebt die spannende Quiz-Atmosphäre des Studios auf dem Smartphone oder Tablet.Und nach jeder TV-Show gibt es zusätzlich die exklusive "App Live Show": Clarissa und Tobi quizzen mit den App-Usern im Livestream.DbKD mit zwei Staffeln pro Jahr"Die beste Klasse Deutschlands" wird zwei Mal pro Jahr in Erfurt produziert. In einer Frühjahrs- und einer Herbststaffel warten interessante Fragen, faszinierende Experimente und viele spannende Studio-Gäste auf die hochmotivierten Schulklassen. Bewerben kann man sich schon jetzt für die Herbst-Ausgabe."Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und Das Erste. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Thomas Miles und Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen sowie Wissenswertes rund um "Die beste Klasse Deutschlands" finden Sie auf diebesteklassedeutschlands.de und auf kommunikation.kika.de.