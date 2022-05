Im Rahmen ihres monatlichen Webinars hat Cathie Wood am Dienstag gewarnt: "Es gebe viele Indikatoren die darauf schließen, dass wir uns bereits ein bisschen im Bärenmarkt befinden." Doch nicht nur das! Die ARK-Gründerin geht auch davon aus, dass wir uns bereits am Anfang einer Rezession befinden."Wir könnten uns in einer weltweiten Rezession befinden", sagte Wood in ihrem Webinar und wies auf besorgniserregende Daten aus China und Europa hin, die auf ein Anfangsstadium eines wirtschaftlichen Abschwungs ...

