Bei der Aktie der Deutschen Bank steht die Ampel aktuell auf rot. Eine Verbesserung des Chartbildes zeichnet sich nicht ab und nun senkt auch noch eine Ratingagentur den Ausblick für die Gesamtbranche in Deutschland.Zwar hätten deutsche Banken 2021 so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr abgeschnitten, aber nach einem guten Jahresstart verdüstere sich nun das Bild. Das schreibt Christian van Beek, Direktor bei der Ratingagentur Scope, in einem aktuellen Ausblick. Vor allem die negative Entwicklung ...

