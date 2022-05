DJ Qiagen holt Biotech-Managerin als zusätzliches Aufsichtsratsmitglied

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Qiagen NV will ihren Aufsichtsrat auf acht von sieben Mitgliedern erweitern. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es Eva Pisa als neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen. Sie verfüge als Führungsperson in der Gesundheitsdiagnostik und Biotechnologie über umfangreiche Erfahrungen, die sie in Start-ps ebenso wie in Großunternehmen gesammelt hat. Sie soll auf der Hauptversammlung am 23. Juni für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2022 03:50 ET (07:50 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.