News von Trading-Treff.de Bei Natural Gas kam es am Freitag vergangener Woche zu einem Kurssturz, der sich am Montag mit unverminderter Dynamik fortsetzte. Bis zum frühen Dienstagnachmittag wurden damit die Kursgewinne der vorangegangenen 10 Handelstage wettgemacht. Doch am ersten möglichen Support kam es erneut zu einer Preisexplosion. Was das bedeutet und welche Chancen sich nun ergeben, erfahren Sie in der Mittwochsausgabe von Tickmill's täglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...