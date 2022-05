Berlin (ots) -Drei Mal "sehr gut" für das Asservato-Schließfach - dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für das Wirtschaftsmagazin "Euro". Darin wurden 13 Banken und 8 weitere Anbieter anhand von rund 200 Einzelkriterien in den Kategorien "Konditionen", "Angebot" und "Kundenservice" untersucht."Wir sehen das Studienergebnis als Bestätigung für unser Angebot. Die Nachfrage nach Wertschließfächern ist ungebrochen und unsere Schließfach-Mieter schätzen die dank Digitalisierung moderne und flexible Nutzenerfahrung," sagt Colin Solberg, Geschäftsführer bei Asservato.Das Angebot von Asservato wurde in der Kategorie "Angebot" mit "sehr gut" bewertet für die Anzahl der verfügbaren Schließfächer, für die verschiedenen Schließfachgrößen, für die Zugangsmöglichkeiten zum Schließfach sowie für die enthaltenen Leistungen im Versicherungsfall. "Bei uns gibt es die Sicherheit eines Bankschließfachs mit einer deutlich höheren Versicherung und wesentlich mehr Flexibilität. Während Bankkunden meist nur dann Zugriff auf ihr Schließfach haben, wenn auch die Filiale geöffnet hat, bietet das Asservato-Schließfach Zugang an 365 Tagen im Jahr bei deutlich komfortableren Öffnungszeiten", sagt Solberg.In der Kategorie "Sicherheit" wurden die Schutzmaßnahmen der Anbieter bewertet - auch in dieser Kategorie gab es die Bestnote. "Das Asservato-Schließfach erfüllt die Sicherheitsanforderungen an Banken und übertrifft diese in vielen Aspekten sogar. Dazu gehört auch der im Markt einzigartige Einsatz von Sicherheitsschleusen wie am Flughafen", so Solberg. Durch einen mehrstufigen Authentifizierungsprozess (3-Faktor-Authentifizierung) mit Schlüssel/Chipkarte, PIN und Fingerabdruck erhalten die Kunden Zugang zu ihrer Schließfach-Box. Die im Tresorraum liegende Robotertechnik befördert das Fach in ein Ausgabeterminal.Auch in der Kategorie "Kundenservice" gab es ein "sehr gut". Für Solberg keine Überraschung: "Wir haben ein traditionelles Produkt an heutige Kundenanforderungen angepasst und bieten unseren Kunden mit digitaler Technologie ein ganz besonderes Nutzererlebnis; zum Beispiel über unsere Smartphone-App, über die Kunden sich registrieren können und danach Zugang zu ihrem Schließfach erhalten", so Solberg.Asservato kündigt die Eröffnung weiterer Standorte in Deutschland an: "In den kommenden beiden Jahren werden wir u.a. in München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln und Düsseldorf neue Filialen eröffnen", sagt Solberg.Über AsservatoAsservato ist Pionier im Markt für zeitgemäße Werteverwahrung. Als erstes bankenunabhängiges Unternehmen in Deutschland ermöglichte Asservato seinen Kunden die Nutzung vollautomatisierter Schließfächer und überführte damit das traditionelle Bankschließfach durch Digitalisierung in eine moderne Nutzungsart. Die Wertschließfächer in bester Lage bieten dadurch wesentlich mehr Flexibilität bei der Verwaltung und Überwachung per App und bei der Nutzung im Self-Service. Das sorgt für eine nie dagewesene Freiheit der Kunden beim Zugriff auf den Inhalt ihrer Wertschließfächer. Während Bankkunden meist nur dann Zugriff auf ihr Schließfach haben, wenn auch die Filiale geöffnet hat, bietet das Asservato-Schließfach einen Zugang an 365 Tagen im Jahr - auch außerhalb der üblichen Büro- und Banköffnungszeiten.Weitere Informationen unter www.asservato.deÜber die StudieIm vorliegenden Schließfach-Test hat das DKI im Auftrag der Zeitschrift "Euro" 13 Banken und 8 Anbieter, die keine Banken sind, nach den Kategorien "Konditionen", "Angebot" und "Kundenservice" anhand von rund 200 Einzelkriterien untersucht - per Befragung der Anbieter, verdeckte Kontakte und Analyse der Internetseiten. Der Artikel zur Studie ist erschienen im Wirtschafts- und Anlegermagazin "Euro", Ausgabe 05/22.Pressekontakt:Stefan EggerstedtNetwork Business DevelopmentE-Mail: eggerstedt@networkbd.deTelefon: 0177 7000 33Original-Content von: Asservato, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155525/5218994