FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach durchwachsenen Quartalszahlen haben die Anleger von Jenoptik am Mittwoch kein gutes Haar an der Profitabilität gelassen. Die operative Marge habe enttäuscht, hieß es am Markt. Dies ließ den Kurs nahe der 22-Euro-Marke auf das tiefste Niveau seit einem Jahr abrutschen. Zuletzt büßten die Papiere des im SDax notierten Unternehmens etwas mehr als acht Prozent auf 22,30 Euro an Wert ein.

Das Gesamtpaket der Zahlen des Technologieunternehmens wurde am Markt als gemischt bezeichnet. Das florierende Kerngeschäft im Bereich Photonik sowie Zukäufe haben das erste Quartal angetrieben, positiv wurden von Börsianern die überraschend hohen Auftragseingänge erwähnt.

Moniert wurde aber die operative Entwicklung mit einem Ergebnis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) unter den Erwartungen. Die aus diesem Wert errechnete operative Marge wurde von Jenoptik auf 10,1 Prozent beziffert, während ein Börsianer die Markterwartungen bei 12,3 Prozent sah./tih/zb

