LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein sehr starkes Quartal im Agrargeschäft. Die derzeit volatile Marktlage habe den Konzern jedoch davon abgehalten, den Ausblick zu erhöhen. Sie selbst erhöhte aber ihre Schätzungen. In einer zweiten Studie bezog sie auch gleich noch Stellung dazu, dass sich die US-Regierung bei Glyphosat-Klagen gegen Bayer stellt. Dies unterbinde das Optimal-Szenario, wonach die Rechtsstreitigkeiten beendet werden könnten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 18:53 / GMT

