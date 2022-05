DJ PTA-Adhoc: REALTECH AG: Verlängerung der Vorstandsbestellung von Herrn Daniele Di Croce

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leimen (pta020/11.05.2022/10:40) - Der Aufsichtsrat hat in einer heutigen, außerordentlichen Videokonferenz einstimmig beschlossen die Bestellung von Herrn Daniele Di Croce, in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, bis zum Ablauf des 31. Mai 2026 vorzeitig zu verlängern.

(Ende)

Aussender: REALTECH AG Adresse: Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen Land: Deutschland Ansprechpartner: Isabelle Stauffer Tel.: +49 6227 837 500 E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.com

ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

