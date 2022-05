Mainz (ots) -Woche 22/22Sa., 28.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 das aktuelle sportstudio (HD/UT)Live aus ParisModeration: Jochen BreyerSo., 29.5.Bitte Folgenänderung beachten:18.30 Terra XpressErlebnis Nordsee - neu entdeckt(Text und weitere Angaben s. So., 19.6.2022)("Terra Xpress: Weiblich, jung und clever" verschiebt sich auf So., 19.6.2022.)Woche 25/22Sa., 18.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 sportstudio reportage (HD/UT)Tragödie auf dem RasenRisikofaktor Herz und der Fall EriksenFilm von Albert KnechtelDeutschland 2022So., 19.6.Bitte Folgenänderung beachten:18.30 Terra XpressWeiblich, jung und clever(Text und weitere Angaben s. So., 29.5.2022)("Terra Xpress: Erlebnis Nordsee - neu entdeckt"wird auf So., 29.5.2022 vorgezogen.)-------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:23.40 ZDF-History (HD/UT)Spießer oder Rebellen? Die Geschichte der SchrebergärtenDeutschland 2022("ZDF-History: Schwedens Krone" entfällt.)Fr., 24.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:0.45 ZDF-History (HD/UT)Spießer oder Rebellen? Die Geschichte der Schrebergärten(vom 19.6.2022)Deutschland 2022(Die Wiederholung "ZDF-History: Schwedens Krone" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5219123