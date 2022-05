Das Unternehmen stellt ein neues Angebot für das Schwachstellenmanagement bereit, um Unternehmen mit begrenzten Ressourcen bei der Bekämpfung der zunehmenden Angriffe auf geschäftskritische SAP-Anwendungen zu helfen

Onapsis, der führende Anbieter in den Bereichen Cybersicherheit und Compliance für geschäftskritische Anwendungen, gab heute die Veröffentlichung von Onapsis Assess Baseline bekannt. In einer Welt, in der geschäftskritische Anwendungen jeden Tag angegriffen werden, können Unternehmen mit diesem neuen Angebot ihre Programme zum Management von Schwachstellen in SAP schneller auf den Weg bringen, da sie besser auf die SAP Security Baseline abgestimmt sind.

Die exponentielle Zunahme von gezielter Ransomware und die zunehmende Bedrohung durch Cyber Warfare aufgrund internationaler Konflikte bedeutet, dass Unternehmen die Art und Weise, wie sie ihre wichtigsten Systeme schützen, neu bewerten müssen. In dieser sich weiterentwickelnden, aggressiveren Bedrohungslandschaft fällt es Unternehmen schwer, mit dem Patchen der steigenden Zahl von Schwachstellen Schritt zu halten, die von Angreifern ausgenutzt werden, um Zugriff auf ihre geschäftskritischen Anwendungen zu erhalten. Onapsis Assess Baseline ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, die Time-to-Value zu beschleunigen, indem es die Bereitstellung mit einem neuen SaaS-basierten Zero-Footprint-Modell erleichtert und sich auf einen Kernsatz kritischer Schwachstellen fokussiert, als erste Schritte auf dem Weg zur Gewährleistung von Cybersicherheit, Compliance und Verfügbarkeit ihrer SAP-Anwendungen. Wenn Unternehmen dazu bereit sind, mehr zu tun, bietet Onapsis Assess Baseline eine einfache Erweiterung auf zusätzliche Bereiche für das Schwachstellen-Management sowie Funktionen für die kontinuierliche Überwachung von Bedrohungen und das Testen der Anwendungssicherheit.

Wichtige organisatorische Vorteile mit Onapsis Assess Baseline:

Reduzierung des Implementierungsaufwands durch beschleunigte Bereitstellung: Sei es in der eigenen Cloud, vor Ort oder über die SaaS-Plattform von Onapsis, Assess Baseline bietet eine schnelle Bereitstellung und Implementierung mit Zero-Footprint-Scanning.

Sei es in der eigenen Cloud, vor Ort oder über die SaaS-Plattform von Onapsis, Assess Baseline bietet eine schnelle Bereitstellung und Implementierung mit Zero-Footprint-Scanning. Beschleunigung der Time-to-Value für SAP Vulnerability Management: Anwender von Onapsis SaaS können mit Assess Baseline innerhalb von Stunden auf die von SAP empfohlenen Security-Baseline-Anforderungen für die SAP-Systeme eines Unternehmens prüfen. Die Prüfungen bieten einen aussagekräftigen Kontext zu kritischen Schwachstellen, Anweisungen zur Behebung und die Gewissheit, dass Patches angewendet wurden, was kostbare Ressourcenzeit spart.

Anwender von Onapsis SaaS können mit Assess Baseline innerhalb von Stunden auf die von SAP empfohlenen Security-Baseline-Anforderungen für die SAP-Systeme eines Unternehmens prüfen. Die Prüfungen bieten einen aussagekräftigen Kontext zu kritischen Schwachstellen, Anweisungen zur Behebung und die Gewissheit, dass Patches angewendet wurden, was kostbare Ressourcenzeit spart. Technologie, die skalierbar ist und dann wächst, wenn Sie bereit sind: Implementieren Sie, wo Sie wollen. Scannen Sie die gesamte SAP-Landschaft. Fangen Sie klein an und zielen Sie zunächst auf die kritischsten Systeme ab, richten Sie diese an einer Baseline aus und erweitern Sie dann den Sicherheitsumfang im gesamten Unternehmen gemäß Ihren Anforderungen.

"Es war schon immer eine Herausforderung, geschäftskritische Anwendungen zu sichern, aber heute stehen Unternehmen vor einer größeren Herausforderung als je zuvor, da hochentwickelte Angreifer zunehmend ‚Enterprise Resource Planning'-Systeme (ERP) anvisieren", sagt Mariano Nunez, CEO von Onapsis. "Wir haben den größten und hochentwickeltsten Unternehmen der Welt erfolgreich dabei geholfen, ihre Geschäftsanwendungen in ihre Cybersicherheits- und Compliance-Programme zu integrieren. Assess Baseline erleichtert Kunden, die gerade erst mit ihren SAP-Programmen zur Anwendungssicherheit beginnen, den schnellen und effektiven Schutz der Anwendungen, die ihr Unternehmen antreiben."

Die Onapsis-Plattform sichert die kritischen SAP-Anwendungen, die die Weltwirtschaft am Laufen halten. Die Plattform wurde eigens entwickelt, um ein effektives Schwachstellenmanagement, eine fortschrittliche Erkennung von Bedrohungen, eine benutzerdefinierte Code-Prüfung und eine automatisierte Compliance zu bieten, die es internationalen Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäfts- und digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen. Die Onapsis-Plattform stützt sich auf die neuesten Bedrohungsdaten und Sicherheitsrichtlinien der Onapsis Research Labs. Dieses marktführende Team hat über 800 Zero-Day-Schwachstellen aufgedeckt und ist für verschiedene kritische globale CERT-Warnungen verantwortlich.

"Die Gefahrenlandschaft von heute erfordert einen ganzheitlichen Ansatz zur Sicherung unternehmenskritischer SAP-Anwendungen wie ERP-Software", sagt Steve Biskie, National ERP Risk and Automation Services Leader bei RSM US LLP. "Es ist spannend zu sehen, wie Onapsis seine Lösungen weiterentwickelt, damit Unternehmen auf ihrem Weg zur Sicherheitsreife unterstützt werden. Die neue Baseline-Lizenz kann dabei helfen, den Weg zu ebnen, damit mehr Unternehmen einen Einstieg in das Management von Schwachstellen bei SAP-Anwendungen erhalten, wodurch ihre kritischen Daten und Anwendungen sicher und konform gehalten werden können."

Nehmen Sie an der "SAP Sapphire"-Konferenz teil? Mehr Informationen erhalten Sie am Onapsis-Stand: PA219

Um einen Termin für ein Gespräch mit einem Onapsis-Experten auf der Sapphire zu vereinbaren, gehen Sie bitte auf: https://onapsis.com/sapphire-22

Über Onapsis

Onapsis schützt die unternehmenskritischen Anwendungen, die die Weltwirtschaft steuern, vom Kern bis zur Cloud. Die Lösung des Unternehmens für Cybersicherheit und Compliance, die Onapsis-Plattform, liefert auf einzigartige Weise Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und -reaktion, Change Assurance und kontinuierliche Compliance für geschäftskritische Anwendungen von führenden Anbietern wie SAP, Oracle, Salesforce und anderen SaaS-Plattformen.

Onapsis hat seinen Firmensitz in Boston, MA, mit Niederlassungen in Heidelberg, Deutschland, und Buenos Aires, Argentinien, und ist stolz darauf, über 300 der weltweit führenden Marken zu betreuen, darunter 20 der Fortune 100, 6 der Top-10-Automobilunternehmen, 5 der Top-10-Chemieunternehmen, 4 der Top-10-Technologieunternehmen und 3 der Top-10-Öl- und Gasunternehmen.

Die Onapsis-Plattform wird durch die Onapsis Research Labs betrieben, dem Team, das für die Entdeckung und Beseitigung von über 800 Zero-Day-Schwachstellen in unternehmenskritischen Anwendungen verantwortlich ist. Die Reichweite unserer Sicherheitsforschung und -Plattform wird durch führende Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen wie Accenture, Deloitte, IBM, PwC und KPMG ausgeweitet. Dadurch werden die Lösungen von Onapsis zum Standard, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre geschäftskritischen Informationen und Prozesse in der Cloud, in hybriden Systemen und vor Ort zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Twitter oder LinkedIn, oder besuchen Sie uns unter https://onapsis.com/.

