Erfurt (ots) -Neema (7) und Joshua (8) leben auf einer Farm in Tansania, am Fuße des höchsten Bergs in Afrika. In "Die Abenteuer von Neema und Joshua" zeigen die Geschwister ihren Alltag - wie sie sich um die Tiere kümmern und wie sie ihre Umgebung entdecken. KiKA zeigt die Doku-Reihe ab dem 14. Mai, immer samstags um 9:50 Uhr. Alle Folgen sind ebenfalls im KiKA-Player oder auf kika.de abrufbar.Am Fuße des Kilimandscharo in Tansania leben die Geschwister Neema und Joshua. Hier, am höchsten Berg Afrikas, wohnen sie mit ihren Großeltern auf einer kleinen Farm, auf der es immer viel zu tun gibt: Sie füttern die Tiere, ernten Bananen, bereiten Essen zu oder melken die Ziegen. Die Lage am Kilimandscharo bietet ihnen eine vielfältige Natur, die es zu entdecken gilt. Neema und Joshua steigen in eisige Höhen auf über 4.000 Meter oder baden in vulkanischen Quellen. Sie helfen ihrer Tante bei der Tee-Ernte oder Fischen in einem riesigen Kratersee.Die Vorschul-Reihe fasziniert durch die landschaftliche Vielfalt, die um den Kilimandscharo zu finden ist, auf und um den Berg lassen sich unterschiedliche Klimazonen beobachten. Neema und Joshua erleben ihre Abenteuer sowohl in der Savanne als auch im Dschungel, dem Heide- und Moorland und der alpinen Wüste."Die Abenteuer von Neema und Joshua" (SWR) ist bereits das vierte Kinderporträt aus Afrika und wurde im Auftrag des SWR von FF-movie.tv für KiKA produziert. Verantwortlicher Redakteur ist Benjamin Manns vom SWR. Autor und Regisseur ist Frank Feustle, der auch schon für "Die Abenteuer von Emily und John", "Die Abenteuer von Lolulu und Malalua" und "Die Abenteuer von Awena und Abduli" (alle SWR) zuständig war.Ab dem 14. Mai können Zuschauende das Leben auf einer Farm in Tansania miterleben und die atemberaubende Natur bestaunen. In Doppelfolgen wird die Doku-Reihe immer samstags um 9:50 Uhr bei KiKA gezeigt. Alle Episoden können im KiKA-Player oder auf kika.de abgerufen werden.