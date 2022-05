Mit einem KGV von 24 auf Basis der 2022/23er-Gewinnschätzungen liegt die Bewertung von Siemens Healthineers in etwa auf Höhe der historischen Durchschnittswerte. Ein Schnäppchen ist das Unternehmen, das sich mehrheitlich weiter im Besitz der Mutter Siemens befindet, damit noch nicht. Sollte es an den Aktienmärkten weiter bergab gehen, dürfte auch die Aktie noch mal etwas günstiger zu haben sein. Die Aktie ist ausgesprochen stabil, das Geschäftsmodell kaum zyklisch. Das Unternehmen ist dank geringer Schulden kaum vom Zinsanstieg betroffen. Siemens Healthineers rückt im aktuellen Umfeld verstärkt zu Recht in den Fokus der Anleger. Ein sofortiger Kauf drängt sich aber nicht auf. Der Chart sieht so aus, als ob der Kurs demnächst unten durchrutschen wird. Wer mittel- bis langfristig investieren will, kann sich hier mit drei Kauftranchen positionieren. Dafür empfehlen sich die Marken 45 Euro, 39,50 Euro und 36 Euro.



Jens Brahm Bernecker Börsenkompass









