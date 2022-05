Ein Tagesminus von -6% sind Anleger des sonst so stabilen schweizerischen Pharmariesen Roche alles andere gewöhnt. Grund für den Kursrutsch: Eine große Pipeline-Wette in der Onkologie muss einen herben Rückschlag verzeichnen. Das kostet Investoren satte 18 Milliarden CHF Marktkapitalisierung. Roche hat seinen Hauptsitz in Basel und ist das nach Umsatz größte Pharmaunternehmen der Welt mit über 100.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...