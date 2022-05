Hannover (www.anleihencheck.de) - Bereits am Tag unserer letzten Wochenpublikation am 4. Mai 2022 gingen drei weitere Emittenten auf die Investoren zu: Die SpareBank 1 Boligkreditt (SPABOL) (ISIN XS2478523108/ WKN A3K5DB) aus Norwegen testete das wieder erstarkte Zehnjahreslaufzeitsegment und platzierte EUR 1,0 Mrd. bei ms +11 Bp im Soft Bullet-Format, so Melanie Kiene, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...