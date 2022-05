Trotz des Ukraine-Kriegs, der zu aller Leidwesen weiter herrscht, sinkt der Goldpreis in der Nacht auf ein 3-Monatstief von 1.830 US-Dollar. Zu Beginn des Krieges schaffte es Gold über die 2.000-Dollar-Marke.Zum Zeitpunkt des Berichts notiert der Goldpreis bei 1.850 US-Dollar je Feinunze, wobei er in der Nacht bis jetzt um 20 US-Dollar gestiegen ist. Weder die Militärparade in Moskau noch der anhaltende Krieg in der Ukraine haben Anlass gegeben, weiter verstärkt in das gelbe Edelmetall zu investieren. Stattdessen verkauft man verstärkt Gold, wie die von Bloomberg ...

