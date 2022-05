Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Krieg in der Ukraine hält an, die Inflation steigt weiter, wann die Zinsanhebungen nach dem Dornröschenschlaf der EZB kommt, weiß Keiner und zu guter Letzt sind die Lieferketten noch immer nicht intakt. Trübe Aussichetn , oder die Chance auf Trendwende? Was Sie in naher Zukunft am Finanzmarkt erwartet, erfahren Sie in diesem Interview mit Karsten Junius, dem Chefökonom der Bank Safra Sarasin. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf