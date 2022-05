NEW YORK, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, freut sich bekannt zu geben, dass Dante vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung in Italien beauftragt wurde, den ersten vollständig CE-IVD-zertifizierten, klinisch zugelassenen Gesamtgenomsequenzierungstest (Whole Genome Sequencing, WGS) mit der Bezeichnung "Dante Citizen Test" für die Bürgerinnen und Bürger Italiens zu entwickeln und zu testen.



Das Ziel des Projekts ist es, die klinische Gesamtgenomsequenzierung mit klinischen Berichten in die medizinische Standardversorgung der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems des Landes einzuführen. Es ist der erste Schritt zur Einführung der Gesamtgenomsequenzierung in das nationale Gesundheitssystem eines europäischen Landes und G7-Staates. Der Test wird Extensa, die unternehmenseigene Software von Dante, für die Erfassung, Interpretation und Analyse der Gesamtgenom- und medizinischen Daten nutzen.

"Der Dante Citizen Test ermöglicht es, die klinische Gesamtgenomsequenzierung endlich als Standardlösung in das öffentliche Gesundheitssystem zu bringen, sodass er nicht mehr exklusiv nur wenigen Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist, sondern jeder Anspruch darauf hat", so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs. "Die effektive Nutzung der Gesamtgenomsequenzierung in der klinischen Standardversorgung erfordert die Bewältigung der Sequenzierung, Interpretation und Integration medizinischer Daten in großem Stil. Genau dies haben wir bei Dante erreicht. Durch Partnerschaften mit zukunftsgerichteten Regierungen wie die Regierung Italiens können wir jetzt Millionen von Patienten weltweit erreichen."

Das bahnbrechende Projekt wird vom neu gegründeten European Medical Genomics Board von Dante mit nationalen und multinationalen weltweit führenden Experten im Bereich der Genomik beaufsichtigt, darunter Genetiker, Molekularbiologen und klinische Fachleute aus den Bereichen Pharmakogenomik, Nutrigenomik und Onkogenomik sowie seltene pränatale, neonatale und pädiatrische Krankheiten

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genominformationen, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um von der Diagnostik bis zur Therapie bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, unterstützt von Vermögenswerten, die eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Software für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung umfassen.

