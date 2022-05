Ich bin vorsichtig, wenn ich etwas über eine garantierte Dividende lese. Alleine die Historie hat uns gelehrt, dass es so etwas nicht gibt. Dividendenaristokraten, Aktien, die seit dem Zweiten Weltkrieg zuverlässig ausgeschüttet haben und weitere zuverlässige Auszahler haben alleine in Zeiten der Coronakrise klein beigegeben. Das Wörtchen garantiert ist schnell zu viel. Aber nicht nur die Historie ist ein Mahnmal. Ich denke auch an zwei andere Dinge, die bei einer garantierten Dividende schwierig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...