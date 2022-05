In den USA sind unbekannte Flugobjekte ein Thema höchster nationaler Sicherheit. Jetzt will der Kongress die Öffentlichkeit mithilfe eines Livestreams an einer Ufo-Sitzung teilhaben lassen. Wenn es Aufnahmen von Ufos gibt, wurden diese grundsätzlich mit dem Gerät angefertigt, was zu diesem Zeitpunkt über die schlechteste Kameraqualität verfügt. So etwas scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. Genauso wie wohl nie jemand herausfinden wird, ob die USA im militärischen Sperrgelände der Area 51 wirklich Experimente mit außerirdischen Gefangenen durchführt. Im vergangenen Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...