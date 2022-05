Vancouver (British Columbia), 11. Mai 2022. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FWB: C0B) ("Mobilum" oder das "Unternehmen"), ein technologiegetriebenes Unternehmen, das digitale Aktiva und Kryptowährungen über traditionelle Finanz- und Zahlungsinfrastrukturen zugänglich macht, und der erste Anbieter von Lösungen für Papiergeld-zu-Dex-Token-Schienen ist, freut sich bekannt zu geben, dass es einen strategischen Dienstleistungsvertrag mit Binance unterzeichnet hat, dem weltweit führenden Anbieter von Blockchain-Ökosystemen und Kryptowährungsinfrastrukturen mit einer Finanzproduktreihe, die die größte Börse für digitale Aktiva beinhaltet.

Die Plattform von Binance, der Millionen Menschen in allen Teilen der Welt vertrauen, ist bestrebt, die Freiheit des Geldes für ihre Nutzer zu erhöhen, und bietet ein unvergleichliches Portfolio an Kryptowährungsprodukten und -angeboten. Diese beinhalten Handel und Finanzen, Bildung, Daten und Forschung, soziales Gut, Investitionen und Inkubation, Dezentralisierung und Infrastrukturlösungen.

Gemäß den Bedingungen des Vertrags wird Binance die vollständig konforme Infrastruktur von Mobilum für Zahlungsinstitute und Zahlungsschienen nutzen, die die Übernahme von Zahlungsabwicklungen und Geldüberweisungsdiensten für Binance bereitstellen, genauer gesagt:

- Übernahme von Zahlungsabwicklungsdiensten, die von Mobilum Pay für Binance bereitgestellt werden, verbunden mit der Verarbeitung von Zahlungen über den Dienst innerhalb der Plattform von Binance

- Geldüberweisungsdienste, die von Mobilum Pay für Binance bereitgestellt werden, verbunden mit der Durchführung von Transaktionen

Steven LaBella, CEO von Mobilum, sagte: "Das Team von Mobilum ist stolz darauf, ein qualitativ hochwertiges Dienstleistungspaket anzubieten, das die traditionelle mit der digitalen Finanzwelt verbindet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Binance, der weltweit führenden Kryptowährungsbörse. Die Tatsache, dass das Team von Mobilum damit beauftragt wurde, eine hocheffiziente, sichere, skalierbare und vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur/-schienen für Zahlungsabwicklungen und Geldüberweisungsdienste bereitzustellen, ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen und unsere Aktionäre. Wir freuen uns darauf, das Team von Binance zu unterstützen und eine langfristige bilaterale Partnerschaft aufzubauen."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Mobilum Investor Relations per E-Mail unter ir@mobilum.com.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von digitalen Zahlungsleistungen (Digital Service Provider/DSP), der seine Aufgabe darin sieht, digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen durch traditionelle Finanz- und Zahlungsinfrastrukturen und digitale Vermögensverwaltungstechnologien zugänglich zu machen, indem er Lösungen für Börsen, Wallets, Kryptowährungsfirmen, NFT-Marktplätze, Protokolle, dezentralisierte Anwendungen und dezentralisierte autonome Organisationen, das Metaversum, Play-to-Earn-Spiele sowie traditionelle Finanzinstitute (Banken, Hedge-Fonds, Versicherungen und Fintech-Firmen), die sich dem Digital-Asset-Markt öffnen, bietet. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährungen bzw. von Krypto- in Fiatwährungen zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Estland, Litauen, Polen sowie in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobilum.com.

Über Binance

Binance ist der weltweit führende Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungsinfrastrukturen mit einer Finanzproduktreihe, die die gemessen am Volumen größte Börse für digitale Aktivum beinhaltet. Die Plattform von Binance genießt das Vertrauen von Millionen Menschen weltweit und ist bestrebt, die Freiheit des Geldes für die Nutzer zu erhöhen. Sie bietet ein unübertroffenes Portfolio an Kryptowährungsprodukten und -angeboten, einschließlich Handel und Finanzen, Bildung, Daten und Forschung, soziales Gut, Investitionen und Inkubation, Dezentralisierung und Infrastrukturlösungen und vieles mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.binance.com

QUELLE: Mobilum Technologies Inc.

Weitere Informationen erhalten Sie über Meredith oder Julie vom Anlegerservice unter Tel. +1 (604) 609 6169 oder E-Mail mailto:ir@mobilum.com.

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar von der Unternehmensleitung als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterworfen sind. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "kann", "sollte", "wird", "könnte", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "glauben" oder "fortsetzen" bzw. deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, und die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Die Aussagen von Mobilum, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Mobilum liegen, und man sollte sich nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die dem Geschäft des Unternehmens innewohnenden Risiken und Ungewissheiten eingeschränkt, einschließlich: die Annahmen, die Mobilum bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, können sich als falsch erweisen; ungünstige Marktbedingungen, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit COVID-19, und das Risiko, dass zukünftige Ergebnisse von den historischen Ergebnissen abweichen können.

Außer in den Fällen, in denen das Wertpapierrecht dies vorschreibt, übernimmt Mobilum keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kontaktinformationen:

Investor Relations

Purple Crown Communications

Tel.: +1 (604) 609-6169

E-Mail: IR@mobilum.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com/ , http://www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

