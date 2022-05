Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606) will der Hauptversammlung, die voraussichtlich am 28. Juni 2022 als Präsenzveranstaltung in Düsseldorf stattfindet, vorschlagen, die Dividende splitbereinigt von 0,15 Euro auf 0,16 Euro je Aktie zu erhöhen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,20 Euro liegt de aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 0,75 Prozent. Das Monheimer Unternehmen hat nach den heute ...

