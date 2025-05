Für Rüdiger K. Weng war es ein - wie er sagt - "epischer Kampf", der am Ende mehr als fünf Jahre gedauert hat. Nun der Durchbruch für den Vorstand von Weng Fine Art (WFA): So wird das Kunsthandelsunternehmen seine Beteiligung an Artnet an die US-Investorengruppe um Andrew Wolff - gebündelt in dem Investmentvehikel Leonardo Art Holdings - verkaufen und dafür knapp 15,19 Mio. Euro in bar erhalten. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...