...weniger Firmen-Insolvenzen! Auf diesen kurzen Nenner lassen sich die aktuellen Daten der Bundesstatistiker bringen. Allerdings: Ein genauerer Blick tut not. Positiv sind die Neu-Gründungen größerer Betriebe im 1. Quartal 2022 in Höhe von 2,7 % im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. Absolut entspricht dies rd. 35 000 Unternehmen. Auch gegenüber der Vorkrisen-Zeit (1. Jahresviertel 2019) legte die Zahl zu - um 0,5 %. Wie Nürnberg registrierte, waren darunter mehr Kleinunternehmen und weniger Nebenerwerbsbetriebe. Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben lag im 1. Quartal 2022 indes ebenfalls höher: um 6,2 % im Vergleich mit dem 1. Jahresviertel 2021, aber 12,6 % niedriger als 2019.



Darüber hinaus wurden im April 2022 etwa 20,8 % weniger Regelinsolvenzen als im Vormonat beantragt. So die vorläufigen Ergebnisse der Statistiker. Die vorläufigen beantragten Regelinsolvenzen sind ein guter Frühindikator für die weitere Entwicklung der Firmeninsolvenzen. Letztere liegen als bestätigte Zahl bis einschl. Februar 2022 vor: Es waren 5,3 % weniger als im Februar 2021. Die meisten Insolvenzen kamen aus dem Baugewerbe. Um fast 31 % sank die Zahl der Verbraucherinsolvenzen im Februar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat.



Annerose WinklerDer Deutsche Unternehmerbrief



