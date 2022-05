München (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von One Square Advisory Services S.à r.l. vom 11. Mai 2022:Eröffnung der Insolvenzverfahren am 01. Mai 2022Das Amtsgericht Oldenburg hat Anfang März über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG erneut Sicherungsmaßnahmen verhängt und Herrn Rechtsanwalt Rüdiger Weiß zum starken vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Regelinsolvenzverfahren für die Deutsche Lichtmiete-Gesellschaften mit Herrn Rüdiger Weiß als Insolvenzverwalter sind nun am 01. Mai 2022 eröffnet worden. Die Berichtstermine zu den Gesellschaften werden Mitte Juli erfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...