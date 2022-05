DJ Geratherm Medical AG: Freiwilliges Delisting-Übernahmeangebot der JotWe GmbH veröffentlicht

DGAP-Media / 2022-05-11 / 14:51

Geratherm Medical AG

Freiwilliges Delisting-Übernahmeangebot der JotWe GmbH veröffentlicht

- Angebotspreis EUR 8,50 je Aktie

- Annahmefrist beginnt heute

Geratal, 11. Mai 2022. Die JotWe GmbH mit Sitz in Steinbach am Wald hat nach erfolgter Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für alle Aktien der Geratherm Medical AG, Geratal (ISIN: DE0005495626) veröffentlicht und dem Vorstand der Geratherm Medical AG übersandt. Die JotWe GmbH bietet den Aktionären der Geratherm Medical AG EUR 8,50 je Aktie in bar. Die Angebotsunterlage ist unter www.jotwebe-offer.de zu finden.

Die Annahmefrist beginnt heute am 11. Mai 2022 und läuft voraussichtlich bis zum 8. Juni 2022, soweit sie nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) verlängert wird. Falls eine solche Fristverlängerung eintritt, wird diese unverzüglich veröffentlicht. Die weitere Annahmefrist beginnt voraussichtlich am 14. Juni 2022 und endet am 27 Juni 2022. Zur Annahme des Angebots ist eine schriftliche Erklärung gegenüber der jeweiligen Depotbank erforderlich.

Vorstand und Aufsichtsrat der Geratherm Medical AG werden das Angebot sorgfältig prüfen und innerhalb von zwei Wochen eine Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG veröffentlichen. Wie bereits in der Ad hoc Meldung vom 13. April 2022 angekündigt, begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat grundsätzlich das Angebot und streben nach Vollzug des Angebots ein Downlisting mit künftiger Notierung im Segment Scale - dem Börsensegment für mittelständische Unternehmen - an der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die gemeinsame Stellungnahme wird auf der Homepage der Gesellschaft unter https:// geratherm.com unter der Rubrik Investor Relations veröfffentlicht werden.

Der Vorstand

Geratherm Medical AG Firmensitz: Fahrenheitstraße 1, 99331 Geratal Registergericht: Amtsgericht Jena, HRB 111272 Vorstand: Dipl.-Kfm. Christian Frick Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gert Frank Tel.: 036205/98 0; Fax: 036205/98 115 E-Mail: info@geratherm.com www.geratherm.com

Profil: Geratherm Medical ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Healthcare Diagnostik, Medizinische Wärmesysteme, Cardio/Stroke und Respiratory. Unsere Wurzeln liegen in der medizinischen Temperaturmessung. In diesem Bereich bieten wir ein breites Spektrum von Produkten an, die überwiegend Alleinstellungsmerkmale haben. Wir stellen unseren Kunden/Patienten hochwertige Produkte vom Fieberthermometer sowie MRI-fähige Inkubatoren für Neugeborene zur Verfügung. Im Bereich Cardio konzentrieren wir uns auf Produktentwicklungen zur Detektion von Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention. Das Segment Respiratory entwickelt und vertreibt Produkte zur Lungenfunktionsmessung. Geratherm verfügt über patentrechtlich abgesicherte Basistechnologien in allen wesentlichen Geschäftsbereichen. Wir verstehen uns als forschendes Medizintechnikunternehmen mit klarem Focus auf Produkte der medizinischen Diagnostik zur Generierung von Vitaldaten. Die Geratherm-Aktien sind seit 2000 am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse - im sogenannten Primestandard - zugelassen. Weiterhin ist die Geratherm Medical im sogenannten German Entrepreneurial Index und im German Healthcare Index vertreten. Kontakt: Christian Frick Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Geratherm Medical AG Schlagwort(e): Unternehmen

2022-05-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 99331 Geratal Deutschland Telefon: +49 (0)36205 98-0 Fax: +49 (0)36205 98-1 15 E-Mail: info@geratherm.com Internet: www.geratherm.com ISIN: DE0005495626 WKN: 549562 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1349799 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1349799 2022-05-11

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1349799&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2022 08:51 ET (12:51 GMT)