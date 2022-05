Die Lösung liefert verwertbare Erkenntnisse, die es nur bei FlexTrade gibt, und hilft Händlern, ihre Ausführungsstrategien anzupassen

FlexTrade Systems, ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Order-Management-Systemen, gab heute die Einführung von auf maschinellem Lernen gestützten Echtzeit-Marktauswirkungsanalysen bekannt, die jetzt in FlexTRADER EMS verfügbar sind.

Diese Verbesserung der Analysemöglichkeiten kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche mehr Innovation und umsetzbare Analysen von den Lösungsanbietern fordert, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Auswirkungen des Marktes auf den Buy-Side-Handel zu reduzieren. Das interne Data-Science-Team von FlexTrade hat die neue Initiative vorangetrieben und basierend auf kundenseitigem Feedback sowie direkter Zusammenarbeit mit Kunden weiter verfeinert.

FlexTrade wendet ein eigenes neuronales Netzwerkmodell auf ein umfangreiches Volumen an Auftragsdaten an, um Marktauswirkungen zu analysieren und auf diese Weise Investmentmanagern zu helfen, die Leistung ihrer Ausführungsstrategien zu verstehen. Die Lösung ermöglicht es Händlern, eine Schätzung ihres aktuellen und realisierten Markteinflusses in Echtzeit darzustellen, was bedeutet, dass Strategien überwacht und automatisch an die Marktbedingungen angepasst werden können. Händler, die diese Lösung nutzen, können auch mittels Datenvisualisierung feststellen, wie sich der Markteinfluss während der Laufzeit einer Order verändert hat, einschließlich aller Zu- oder Abnahmen, wenn mehr Volumen gehandelt oder eine Order beendet oder pausiert wird. Darüber hinaus kann das neue Angebot, das direkt in den FlexTRADER EMS Order Blotter integriert ist, zusammen mit den Analysen von Drittanbietern ganzheitlich betrachtet werden, um die Transparenz zu erhöhen, die Entscheidungsfindung im Handel zu verbessern und die Einhaltung der Best-Execution-Verpflichtung zu unterstützen.

Die auf maschinellem Lernen basierenden Echtzeit-Analysen von Marktauswirkungen von FlexTrade sind ab sofort verfügbar. Der erste Kunde, ein Tier-1-Vermögensverwalter mit Sitz in EMEA, nutzt die Lösung bereits. FlexTrade wird das neue Analyseangebot diesen Monat auf der TradeTech Europe von WBR am 11. und 12. Mai in Paris vorstellen.

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA, von FlexTrade, erklärte: "Die Entwicklung und Bereitstellung bahnbrechender Innovationen ist der Kern unserer Arbeit bei FlexTrade. Der Einsatz neuer Technologien wie maschinelles Lernen stellt sicher, dass die FlexTrade-Kunden von einzigartigen, umsetzbaren Erkenntnissen profitieren können, um ihren Handel in Echtzeit zu steuern. In einer Zeit, in der die Branche nach einer durch die Pandemie verursachten Flaute verständlicherweise eine Rückkehr der Innovation fordert, stehen wir an der Spitze des Feldes und bieten bahnbrechende, technologiegeleitete Initiativen an, die dem Markt und unseren Kunden schnell zur Verfügung stehen und einen echten Mehrwert für ihre Ausführungsstrategien bieten."

Über FlexTrade

FlexTrade Systems wurde 1996 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Ausführungs- und Order-Management-Systemen für Aktien, Devisen, Optionen, Futures und festverzinsliche Wertpapiere.

Als Pionier auf diesem Gebiet ist FlexTrade international bekannt für die Einführung von FlexTRADER, dem weltweit ersten maklerneutralen Handelssystem mit Ausführungsmanagement, das es Kunden ermöglicht, ihre eigenen Algorithmen vollständig zu kontrollieren und anzupassen und gleichzeitig die Vertraulichkeit ihrer Handelsstrategien zu wahren.

