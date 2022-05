Die Finanzministerin der USA Janet Yellen hat am Montag erneut vor den Gefahren durch Cyber-Attacken gewarnt. In der Tat hat die Zahl der Angriffe zuletzt deutlich zugenommen. Das bekommen nicht nur öffentliche Einrichtungen, sondern auch viele Privatunternehmen zu spüren - so wie der Landtechnik-Riese Agco.So sollen laut dpa am Stammsitz der Agco-Tochter Fendt im Allgäu nach einer Cyber-Attacke seit Montag die Bänder stillstehen. Agco hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass der Angriff mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...