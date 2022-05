Mainz (ots) -Über die Ergebnisse einer Umfrage zu den Lebensbedingungen in Rheinland-Pfalz berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra" am Do., 12. Mai 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Stadt oder Land - wo lebt es sich besser in Rheinland-Pfalz? Sind die Lebensbedingungen in der Stadt und auf dem Land wirklich gleich? Wo gibt es die größten Unterschiede? Zum Landesjubiläum präsentiert "Zur Sache Rheinland-Pfalz Extra" eine große Rheinland-Pfalz-Umfrage, durchgeführt von infratest dimap. Was ist gut an Rheinland-Pfalz, was eher schlecht? Wie verbunden fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger überhaupt mit ihrem Land? Welche Sorgen bewegt die Menschen? Und ist das Bundesland ein guter Standort für Unternehmen? Anlässlich des 75. Geburtstags von Rheinland-Pfalz werden die großen politischen Themen des Landes thematisiert und wahre Schätze aus dem Fernseharchiv präsentiert.Die genauen Ergebnisse der Umfrage sind mit Beginn der Sendung am Do., 12. Mai 2022, ab 20:15 Uhr unter dem Link http://swr.de/SWRAktuell-RP.de verfügbar."Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5219684