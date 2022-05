DJ PTA-News: NAVSTONE SE: Positive Geschäftsentwicklung in Q1 2022 und Ausblick auf das Gesamtjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Waalre (pta035/11.05.2022/15:30) - Die im m:access der Börse München notierte NAVSTONE SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) berichtet über den aktuellen Geschäftsverlauf in Q1 2022 und gibt einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022.

Der Gesamtwert des Immobilienportfolios zum Jahresende 2021 betrug rund EUR 6,5 Mio. und war voll vermietet. Zusätzlich zum bestehenden Portfolio wurden zum Ende des ersten Quartals 2022 Reservierungen für fünf weitere Objekte im Gesamtwert von rund EUR 6,9 Mio. vorgenommen. Der Erwerb eines dieser Objekte konnte im Mai 2022 abgeschlossen werden, so dass der Wert des Immobilienportfolios auf rund EUR 7,8 Mio. ansteigt. Der Abschluss des Erwerbs der weiteren Objekte wird nach erfolgreicher Due Diligence in den nächsten Monaten erwartet. Insgesamt würde das Portfolio hierdurch auf rund EUR 13,4 Mio. bei rund EUR 1,1 Mio. annualisierter Mieteinnahmen anwachsen. Weiter hat sich die Gesellschaft mit einem Beteiligungsvolumen in Höhe von EUR 2,5 Mio. an zwei Immobilienprojekten in Deutschland mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten beteiligt.

Das Management hat sich zum Ziel gesetzt das Eigenkapital der Gesellschaft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 vollständig in den Immobilienmarkt zu investieren. Derzeit befindet man sich in Evaluierungsgesprächen mit Banken bezüglich der Refinanzierung des Immobilienportfolios in Dublin. Im Falle einer erfolgreichen Refinanzierung soll das Immobilienportfolio bis Ende des Geschäftsjahres 2022 auf rund 20 Mio. aufgebaut werden. Das Management strebt den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios auf rund EUR 30 Mio. bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 an.

Abhängig vom Kapitalmarktumfeld erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis von größer EUR 1,0 Mio. Die Dividende in Höhe von EUR 0,10 pro Aktie wird somit sowohl bereits im Jahr 2022 als auch in den Folgejahren operativ verdient. Der Net Asset Value pro Aktie zum Ende des ersten Quartals 2022 betrug rund EUR 4,00 je Aktie. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert.

Unsere Website http://www.navstone.eu wurde unter der Rubrik Company um den Bereich "Irish Property Research" erweitert. Hier werden aktuelle Informationen über den Immobilienmarkt in Dublin veröffentlicht.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

(Ende)

Aussender: NAVSTONE SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Michael Hasenstab Tel.: +49 89 30659216 E-Mail: info@navstone.eu Website: navstone.eu

ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1652275800538 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2022 09:30 ET (13:30 GMT)