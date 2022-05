Im Interview mit FondsDISCOUNT.de gibt Martin Stürner, Fondsmanager des PEH EMPIRE und Vorstand der PEH Wertpapier AG, einen lebendigen Einblick in den KI-gestützten Investmentprozess.FondsDISCOUNT.de: Herr Stürner, der PEH EMPIRE P (ISIN: LU0086120648) verfolgt einen KI- und Big-Data-basierten Investmentansatz - was bleibt in der Zusammenarbeit mit der Maschine für den Menschen noch zu tun?

Den vollständigen Artikel lesen ...