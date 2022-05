Boston (www.anleihencheck.de) - In den ersten vier Monaten diesen Jahres boten japanische Aktien auf JPY-Basis einen gewissen Schutz vor geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und fielen um 4,2 Prozent, während der MSCI World (auf USD-Basis) um 13 Prozent fiel, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...